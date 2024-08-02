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McTominay Galatasaray'a gelecek mi? ANLAŞMA TAMAM! McTominay Galatasaray transfer haberleri....

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Uzun süredir orta sahaya takviye için mesai harcayan Galatasaray'da en güçlü adaylardan biri olan Scott McTominay ile anlaşma sağladı. Peki, McTominay Galatasaray'a gelecek mi? McTominay Galatasaray transfer iddiası sonrası Galatasaray McTominay transferi ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. McTominay Galatasaray transfer haberi....

McTominay Galatasaray gelecek mi? Uzun süredir orta sahaya takviye için mesai harcayan Galatasaray'da en güçlü adaylardan biri olan Scott McTominay ile anlaşma sağladı. Peki, McTominay Galatasaray'a gelecek mi? McTominay Galatasaray transfer iddiası sonrası Galatasaray McTominay transferi ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. McTominay Galatasaray transfer haberi!

MCTOMİNAT GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Orta saha transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, Manchester United forması giyen Scott McTominay ile yıllık 5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Bunun üzerine yıldız futbolcunun kulübüyle pazarlık masasına oturan sarı-kırmızılılar, teklifini 15 milyon eurodan 20 milyon euroya çıkardı. Transfer bu rakama biterse McTominay, Türk futbol tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcusu olacak. Bu rekor, Fenerbahçe'nin bu yaz 19.5 milyon euroya transfer ettiği En-Nesyri'ye ait.

MCTOMINAY'A 5 MİLYON EURO

Galatasaray'ın yıllık 5 milyon euro teklif ettiği Scott McTominay, bu rakamı yeterli buldu ve sarı-kırmızılıların teklifini kabul etti. 27 yaşındaki orta saha ile el sıkışan Cimbom, transferi bitirmek için ise İskoç futbolcunun formasını giydiği İngiliz devi Manchester United ile pazarlıklara başladı.

BONSERVİSİNE 20 MİLYON EURO

Manchester United pazarlık masasına 30 milyon euro ile otururken daha sonra bu rakamı 25 milyon euroya indirdi. Galatasaray ise 15 milyon euroluk teklifini 20 milyon euroya çıkarmaya hazırlanıyor.

McTominay Galatasaray'a gelecek mi? ANLAŞMA TAMAM! McTominay Galatasaray transfer haberleri....

TÜRK FUTBOLUNDA EN YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ ÖDENEN FUTBOLCULAR

Zirvede Youssef En Nesyri'nin yer aldığı Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli verilen isimler listesi şu şekilde;

  • Youssef En Nesyri: Fenerbahçe-19.5 milyon euro (2024-2025)
  • Mario Jardel: Galatasaray-17 milyon euro (2000-2001)
  • Cengiz Ünder: Fenerbahçe-15 milyon euro (2023-2024)
  • Nicolo Zaniolo: Galatasaray-15 milyon euro (2022-2023)
  • Dani Güiza: Fenerbahçe-14 milyon euro (2008-2009)
  • Mbaye Diagne: Galatasaray-13 milyon euro (2018-2019)
  • Emmanuel Emenike: Fenerbahçe-13 milyon euro (2013-2014)
  • Bruma: Galatasaray-13 milyon euro (2013-2014)
  • Moatasem Al-Musrati: Beşiktaş-11 milyon euro (2023-2024)
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