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Malmö hangi ülkenin takımıdır, hangi ligde oynuyor?

Malmö hangi ülkenin takımıdır, hangi ligde oynuyor?
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile karşılaşacak. Peki, Malmö hangi ülkenin takımı?

Malmö FF, Malmö şehrinde 1910'da kurulmuş olan bir futbol kulübüdür. Renkleri mavi ve beyazdır. Malmö hangi ülkenin takımıdır?

MALMÖ HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?

Malmö FF, İsveç'in Malmö şehrinde 1910'da kurulmuş olan bir futbol kulübüdür. Renkleri mavi ve beyazdır.

22 İsveç Lig Şampiyonluğu, 14 Kupa Şampiyonluğunun yanı sıra bir de Avrupa Kupası finali oynama başarısı vardır.

IFK Göteborg ve AIK ile birlikte toplam 43 lig şampiyonluğunu paylaşmış durumdadır ve İsveç Futbol Kulüplerinin Üç Büyükler'i olarak adlandırılır. 1979 yılında Nottingham Forest ile oynadığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali ile bunu başaran tek İsveç kulübü olmuştur.

Eski MFF oyuncuları Martin Dahlin, Stefan Schwarz, Patrik Andersson ve Zlatan Ibrahimovic vb. hem millî takımı hem de Avrupa'nın Ajax, Arsenal, Barcelona, Bayern Münih, Benfica, Juventus ve Roma gibi büyük kulüplerini temsil etmişlerdir.

Aynı zamanda Malmö FF'e bağlı kadın futbol takımı da süper ligde mücadele etmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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