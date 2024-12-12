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Malmö Galatasaray hangi kanalda? Malmö Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Malmö Galatasaray hangi kanalda? Malmö Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Malmö Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Malmö GS maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Malmö Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Malmö Galatasaray maçı yayın bilgisi!

Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda? Malmö Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Malmö Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Malmö Galatasaray maçı yayın bilgisi!

MALMÖ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Malmö Galatasaray maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Malmö Galatasaray maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya tabii platformundan canlı Malmö Galatasaray maçını izleyebilirsiniz.

MALMÖ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Malmö Galatasaray maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

MALMÖ GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Malmö Galatasaray maçı 11'leri belli oldu:

Malmö 11: Persson, Stryger, Rösler,Zatterström, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim.

Galatasaray 11: Muslera, Davinson, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Berkan, Yunus, Mertens, Batshuayi.

Malmö Galatasaray hangi kanalda? Malmö Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Malmö Galatasaray maçı, Malmö'de, Eleda Stadyumu'nda oynanacak.

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