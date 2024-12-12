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Malmö Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Malmö Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
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Galatasaray bu akşam Malmö ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Galatasaray'ın Malmö ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Malmö Galatasaray ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Malmö Galatasaray maç kadrosu ilk 11!

Malmö Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Malmö ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Galatasaray'ın Malmö ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Malmö Galatasaray ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Malmö Galatasaray maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

MALMÖ GALATASARAY İLK 11

Sarı-kırmızılı ekipte sakat futbolcuların çokluğu teknik ekibin elini zayıflatıyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi, sakatlıkları nedeniyle Malmö'ye karşı forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmanın ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte UEFA listesine adı yazılmayan Roland Sallai de görev yapamayacak.

Malmö Galatasaray ilk 11'leri belli oldu:

Malmö 11: Persson, Stryger, Rösler,Zatterström, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim.

Galatasaray 11: Muslera, Davinson, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Berkan, Yunus, Mertens, Batshuayi.

Malmö Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

MALMÖ GALATASARAY YEDEKLER

Galatasaray'ın Malmö maçı yedekleri şu isimlerdir:

Günay, Batuhan, Demirbay, Ziyech, Nelsson, Ali, Berat, Yalın, Efe.

MALMÖ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Malmö Galatasaray maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Malmö Galatasaray maçını TRT 1'in yanı sıra tabii Spor'dan da izleyebilirsiniz.

MALMÖ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Malmö Galatasaray maçı saat 20.45'te başlayacak.

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