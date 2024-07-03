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MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Maaş zammı nasıl hesaplanır?

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Maaş zammı, çalışanların ücretlerindeki artışı ifade eder. Bu artışın nasıl hesaplandığı konusu, birçok kişi için merak konusu oluyor. Maaş zammının hesaplanması, çeşitli faktörlere bağlıdır ve genellikle işveren ve çalışan arasında yapılan anlaşmalara dayanıyor. Peki, maaş zammı nasıl hesaplanır? İşte detaylar!

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 1,64, 6 aylık enflasyonu 24,73, yıllık enflasyonu ise 71,60 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 oldu. Birçok kişi maaş zammının nasıl hesaplanacağını merak ediyor.

MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri son aldıkları haziran ayı maaşlarına 1,2473 ile çarptığında yeni aylıklarını görmüş olacaklar. Memurlar ve emeklileri ise son aldıkları aylıklarını 1,1931 ile çarptıklarında yeni maaşlarını görmüş olacaklar.

TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon rakamları ise şu şekilde;

MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Maaş zammı nasıl hesaplanır?

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10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için henüz bir açıklama gelmedi. Beklenti en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması. Eğer bu senaryo gerçekleşirse en düşük emekli maaşının 12 bin 473 lira gibi bir rakamda yeniden belirlenebileceği dile getiriliyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için de Meclis düzenlemesi gerekiyor.

Kök maaşı 10 bin TL olan emeklilerin 12 bin 473 TL alması bekleniyor.

Kök maaşı 15 bin olan emeklilerin 18 bin 709 TL alması bekleniyor.

Kök maaşı 20 bin olan emeklilerin 24 bin 946 alması bekleniyor.

Kök maaşı 25 bin olan emeklilerin 31 bin 182 TL alması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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