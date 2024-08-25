Liverpool Brentford CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Liverpool Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool Brentford maçı hangi kanalda? Liverpool Brentford maçına saatler kaldı. Maç öncesi Liverpool Brentford maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Liverpool Brentford maçını hangi kanal veriyor? İşte Liverpool Brentford maçı yayın bilgisi haberimizde!

LİVERPOOL BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Brentford arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV kanalından canlı maç izlenebilecek.

LİVERPOOL BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool-Brentford Maçı, 25 Ağustos Pazar günü oynanacak. Liverpool-Brentford Maçı, saat 18:30 başlayacak.

LİVERPOOL BRENTFORD MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Liverpool Brentford maçı, 11'leri

LİVERPOOL BRENTFORD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool Brentford maçı, Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.