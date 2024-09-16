KYK yurt-time başvuruları (e-devlet ekranı): Yurt-time spor projesi nedir, ne işe yarar?

2025 KYK Yurt-Time başvuruları e-devlet üzerinden yapılacaktır. Yurt-time spor projesi nedir ve nasıl başvurulur sorularına, KYK yurtlarında kalan binlerce öğrenci için gündemdeki konulardan biri haline geldi. Öğrenciler, Yurt-Time projesinin ne olduğu ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgi arayışında. Yurt-time spor projesi nedir, ne işe yarar? Detaylar haberimizdedir…

KYK YURT-TIME BAŞVURUSU NE ZAMAN 2025?

KYK Yurt-Time Spor Projesi başvuruları 16 Eylül 2024 Pazartesi günü açıldı ve 20 Eylül 2024 Cuma gününe kadar devam edecek.

KYK YURT-TIME BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

KYK yurtlarında kalan öğrenciler, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler. Başvurunuzu aşağıdaki bağlantıyı kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

KYK YURT-TIME PROJESİ NEDİR?

KYK Yurt-Time Projesi kapsamında, KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabilecekler. Bu görevler sayesinde öğrenciler hem ek gelir elde edecek hem de spor aktivitelerinde yer alacaklar.

Projede, her yurttan on öğrenci seçilecek. Seçilen öğrenciler, günlük iki saat ve haftalık sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında çalışarak ek gelir sağlayacaklar.

Projeye dahil olan kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, sigortalı olarak kabul edilecek ve yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamına alınacaklar.

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