Üye Girişi
Haberler

KYK yurt-time başvuruları (e-devlet ekranı): Yurt-time spor projesi nedir, ne işe yarar?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt-Time spor projesi başvuru ücreti ne kadar ve e-devlet başvuru ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Yurt-time spor projesi nedir, ne işe yarar ve KYK yurt-Time spor projesi başvuruları ne zaman 2025 başladığı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan KYK Yurt-Time Projesi, öğrencilerin günlük spor alışkanlıkları edinmelerine ve sosyal ile akademik gelişimlerini artırmalarına olanak tanıyor. Peki, KYK yurt-time başvuruları nasıl yapılır?

2025 KYK Yurt-Time başvuruları e-devlet üzerinden yapılacaktır. Yurt-time spor projesi nedir ve nasıl başvurulur sorularına, KYK yurtlarında kalan binlerce öğrenci için gündemdeki konulardan biri haline geldi. Öğrenciler, Yurt-Time projesinin ne olduğu ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgi arayışında. Yurt-time spor projesi nedir, ne işe yarar? Detaylar haberimizdedir…

KYK YURT-TIME BAŞVURUSU NE ZAMAN 2025?

KYK Yurt-Time Spor Projesi başvuruları 16 Eylül 2024 Pazartesi günü açıldı ve 20 Eylül 2024 Cuma gününe kadar devam edecek.

KYK YURT-TIME BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

KYK yurtlarında kalan öğrenciler, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecekler. Başvurunuzu aşağıdaki bağlantıyı kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

KYK yurt-time başvuruları (e-devlet ekranı): Yurt-time spor projesi nedir, ne işe yarar?

KYK YURT-TIME PROJESİ NEDİR?

KYK Yurt-Time Projesi kapsamında, KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabilecekler. Bu görevler sayesinde öğrenciler hem ek gelir elde edecek hem de spor aktivitelerinde yer alacaklar.

Projede, her yurttan on öğrenci seçilecek. Seçilen öğrenciler, günlük iki saat ve haftalık sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında çalışarak ek gelir sağlayacaklar.

Projeye dahil olan kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, sigortalı olarak kabul edilecek ve yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamına alınacaklar.

YURT-TIME BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Soğuk Haber E-Devlet Eğitim Spor

Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak Narin Güran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

 Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha
Özel'den çarpıcı Bilal Erdoğan yorumu! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beni Satan Casus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beni Satan Casus filmi ne zaman, nerede çekildi? 17 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Oğlak, İkizler, Akrep burcu yorumu! 17 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? KYK yurt-time başvuruları (e-devlet ekranı): Yurt-time spor projesi nedir, ne işe yarar? CANLI maç izle! (GÜNÜN MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Eylül günün maçları nereden izlenir? Aslı Hünel neden sinirlendi? Gelinim Mutfakta Rabia ve kaynanası arasında ne yaşandı? Galatasaray-Gaziantep maç hakemi kimdir? Süper Lig ertelenen Galatasaray maçı hakemi belli oldu mu? Galatasaray'da hangi oyuncular yok? Galatasaray-Gaziantep maçında Sallai, Osimhen ve Jakobs oynayacak mı? SÜPER LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ | Süper Lig 6. Hafta maçları ne zaman? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hangi gün? 30 Ekim okullar tatil mi? 30 Ekim resmi tatil mi? 30 Ekim hangi güne denk geliyor?
title