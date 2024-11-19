KYK BURS/ KREDİ İLK ÖDEME NE ZAMAN? KYK burs/kredi ilk ödeme tarihi belli oldu!

KYK tarafından verilen burs ve kredi ödemelerinin ilk ödeme tarihi, öğrenciler için büyük bir önem taşıyor ve bu tarih, uzun süredir öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarihi resmen duyurdu. Öğrenciler, bu ödemelerin ne zaman yapılacağını ve hangi tarihte hesaplarına yatırılacağını öğrenmek istiyor. Peki, KYK burs/kredi ilk ödeme ne zaman? İşte, KYK burs/kredi ilk ödeme tarihi belli oldu!

KYK BURS/KREDİ İLK ÖDEME NE ZAMAN?

Öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler, ilk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için 18-22 Kasım 2024 tarihleri arasında yatırılacak.

KYK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 yılı burs ve kredi miktarları baz alındığı için lisans öğrencilerine 2000 lira, yüksek lisans öğrencilerine 4000 lira ve doktora öğrencilerine 6000 lira üzerinden iki aylık para ödenecek.

Buna göre; lisans öğrencileri 4000 TL, yüksek lisans öğrencileri 8 bin TL eve doktora öğrencileri ise 12 bin TL ödeme alacak. Bu tutarlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmaktadır. KYK bursları karşılıksız olup, belirlenen süre boyunca devam ederken, KYK öğrenim kredileri ise mezuniyetten sonra geri ödemeli olarak sağlanmaktadır.