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Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Kıraç Galvaniz kaç lot verir, hangi bankalarda var?

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Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz'in halka arz sonuçları merakla bekleniyor. Şirketin katılım endeksine uygunluğu ve kaç lot verdiği, hangi bankalarda olduğu gibi bilgiler yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Halka arz sonuçlarının açıklanması ve diğer detaylar hakkında bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde 24 TL hisse fiyatından gerçekleştirilen halka arz, bireysel yatırımcılara eşit olarak dağıtılacak şekilde planlandı. Talep toplama süreci sona erdi ve şimdi yatırımcılar, "Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak ve kaç lot verildi?" sorularına cevap arıyor. Peki, Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Kıraç Galvaniz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar...

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kıraç Galvaniz halka arz tarihi 14-15 Ağustos olarak belirlenmişti.

KIRAÇ GALVANİZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

KIRAÇ GALVANİZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Halka arzda toplam 1 TL nominal değerli paylar, 24 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Kıraç Galvaniz kaç lot verir, hangi bankalarda var?

KIRAÇ GALVANİZ HİSSE KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Kıraç Galvaniz 'TCKRC' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kıraç Galvaniz halka arz henüz açıklanmadı. Kıraç Galvaniz halka arz sonuçlarının 19 Ağustos Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Halka Arz Halka Arz Ekonomi Borsa Gündem Finans Ekonomi Haberler

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