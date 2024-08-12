Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman? Kıraç Galvaniz halka arz hangi bankalarda var? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı. Halka arz kapsamında toplamda 45 milyon lot dağıtılacak ve halka açıklık oranı yüzde 26,47 olarak belirlendi. Yatırımcılar, Kıraç Galvaniz'in halka arzı hakkında detaylı bilgi edinmek için "Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman, hangi bankalarda var?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, Kıraç Galvaniz halka arz ne zaman? Kıraç Galvaniz halka arz hangi bankalarda var? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu?

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kıraç Galvaniz halka arz tarihi 14-15 Ağustos olarak belirlendi.

KIRAÇ GALVANİZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

KIRAÇ GALVANİZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Halka arzda toplam 1 TL nominal değerli paylar, 24 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

KIRAÇ GALVANİZ HİSSE KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Kıraç Galvaniz 'TCKRC' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

KIRAÇ GALVANİZ KAÇ LOT VERİR?

Kıraç Galvaniz toplamda 45 milyon lot dağıtacak. Firmanın katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;

300 bin katılım - 90 lot 2160 TL

700 bin katılım - 39 lot 936 TL

1.1 milyon katılım - 25 lot 600 TL

1.5 milyon katılım - 18 lot 432 TL

1.9 milyon katılım - 15 lot 360 TL

2.3 milyon katılım - 12 lot 288 TL

2.7 milyon katılım - 10 lot 240 TL

3.1 milyon katılım - 9 lot 216 TL

KIRAÇ GALVANİZ NEDİR?

Kıraç Galvaniz, 2006 yılında Kıraç Group bünyesinde, sıcak daldırma galvanizleme hizmeti vermek amacıyla Türk sanayinin gelişen merkezi Bursa'da kurulmuştur. Kurulduğu yıldan bu yana Bursa bölgesindeki tek sıcak daldırma galvanizleme tesisi olma özelliğini taşıyan şirket, 2010 yılında faaliyet alanını genişleterek çelik otokorkuluk sistemleri imalatı ve montajına başlamış, ülkenin sayılı otokorkuluk tedarikçisi firmalarından biri olmuştur. ARGE'ye verdiği önem, piyasanın ihtiyaç duyduğu ürünleri analiz kabiliyeti ile dinamik, genç ve alanında uzman ekibi ile sektörde kısa sürede saygın bir konuma sahip olmuştur.

Kıraç Galvaniz, Türkiye'de otokorkuluk sistemlerine ait CE belgesi kullanımı zorunluluğu getirilmesine istinaden ilk adımı atmış ve ilk çarpışma testini yaptırarak sektördeki diğer firmalara da örnek teşkil etmiştir. Ürün gamında bulunan tüm çelik otokorkuluk sistemleri EN 1317-1 ve EN 1317-2 Avrupa Standartlarına uygun çarpışma testlerine tabi tutulmuş ve CE belgeleri alınmıştır. Firmanın tüm ürünleri ve sıcak daldırma galvanizleme hizmeti "TCK" markası ile güvence altına alınmıştır. Ayrıca üyesi olduğu Avrupa Yol Federasyonu (ERF) ve Uluslararası Yol Federasyonu'nun (IRF) yol güvenliği alanındaki faaliyetlerini takip etmekte ve desteklemektedir.

Kıraç Galvaniz, 4.166 m²'lik galvanizleme üretim tesisi , 5.548 m²'lik metal imalat tesisiolmak üzere toplam 9.714 m²'lik iki üretim tesisinde ve 5.408 m²'lik depo alanında faaliyetlerine devam eden Kıraç Galvaniz, 78.678 ton metal imalat kapasitesi ile ana faaliyetleri olan çelik otorkorkuluk imalatı ve sıcak daldırma galvanizlemenin yanı sıra motosiklet koruyucu bariyer, ses ve gürültü bariyerleri, solar enerji sistemleri konstrüksiyonu imalat/montajı, çarpışma yastığı, trafik işaret ve levhaları, yaya korkuluğu satışı/montajı alanında da hizmet vermektedir.

Şirket'in Gürcistan'da kurulmuş olan "Kıraç Georgia Branch" unvanına ve Romanya'da kurulmuş olan "Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bükreş Şubesi" unvanına sahip 2 şubesi bulunmaktadır.