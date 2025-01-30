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Kerem Demirbay sakatlandı mı Kerem Demirbay kaç maç yok, ne zaman dönecek?

Kerem Demirbay sakatlandı mı Kerem Demirbay kaç maç yok, ne zaman dönecek?
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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, bugün gerçekleştirilen antrenmandan sonra açıklama yaptı. İki oyuncu hakkında bilgi verdi. Peki, Kerem Demirbay sakatlandı mı Kerem Demirbay kaç maç yok, ne zaman dönecek?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bugün İstanbul'daki son çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı - kırmızılılarda yapılan antrenmanın ardından Kulüp Doktoru Yener İnce sakatlık açıklaması yaptı. Kerem Demirbay sakatlandı mı Kerem Demirbaykaç maç yok, ne zaman dönecek?

KEREM DEMİRBAY SAKATLANDI MI?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, bugün İstanbul'daki son çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı - kırmızılılarda yapılan antrenmanın ardından Kulüp Doktoru Yener İnce sakatlık açıklaması yaptı.

İnce, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs hakkında şunları söyledi;

"Kerem Demirbay'ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu ve sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Ismail Jakobs bir önceki maç aşil tendonunda ağrı hissetmişti oyundan aldık. Şu an takımla çalışıyor, durumuna bakılacak."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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