Kenan Yıldız Juventus'ta kaç numaralı formayı giyiyor? Kenan Yıldız 10 numaralı formayı mı giyecek?

Kenan Yıldız forma numarası kaç, 10 mu olacak? İtalyan devi Juventus, A Milli Takımımız ile birlikte EURO 2024'te boy gösteren milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın takımdaki geleceğiyle ilgili 2 önemli adım attı. Sözleşmesi ve forma numarası yenileniyor. Peki, Kenan Yıldız 10 numaralı formayı mı giyecek? İşte Kenan Yıldız'ın forma numarası haberimizde...

KENAN YILDIZ'IN FORMA NUMARASI KAÇ?

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. İtalya ekibi ayrıca yeni sezonda 19 yaşındaki futbolcuya 10 numaralı formayı da vermeyi planlıyor. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te sahne alan ve her maçta oynayan Kenan, performansıyla turnuva boyunca eleştirilmişti.

YENİ SÖZLEŞME VE 10 NUMARALI FORMA

İtalyan basınında yer alan habere göre, Torino temsilcisinin, 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Juventus'un, bununla birlikte Kenan Yıldız'a yeni dönemde 10 numaralı formayı vermeyi planladığı aktarıldı.

JUVENTUS'TAN PAYLAŞIM GELDİ

Juventus, sosyal medya hesabından Kenan Yıldız ile ilgili bir video paylaştı. Genç futbolcunun gizlendiği videonun sonunda 16.07.2024 tarihinin yer alması dikkat çekti. Kararların bu tarihte açıklanması bekleniyor.

"KULÜBÜ GERİ ÇEVİRMEYECEK"

Kenan Yıldız'ın 10 numara için bir talebi olmadığı ancak kulüpten bu yönde bir teklif gelmesi halinde bu teklifi kabul edeceği kaydedildi. Juventus'ta 10 numaralı forma şu anda Paul Pogba'da gözüküyor. Ancak Fransız yıldız doping nedeniyle futboldan men cezası almıştı.