Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-Konyaspor maçı şifresiz mi?
Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Kasımpaşa-Konyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kasımpaşa-Konyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa-Konyaspor maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Kasımpaşa- Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kasımpaşa- Konyaspor maçı şifresiz mi? Kasımpaşa- Konyaspor maçı hakemi kim? Kasımpaşa- Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Kasımpaşa- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa- Konyaspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
10-08-2024 KASIMPAŞA VS KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Kasımpaşa ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Kasımpaşa-Konyaspor Maçı, 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa-Konyaspor Maçı, saat 19:15 başlayacak.
KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Kasımpaşa ve Konyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.