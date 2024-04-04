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Kargolar bayramda çalışıyor mu? Sürat Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo bayramda çalışıyor mu?

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Resmi ve dini bayram çalışma saatleri değişiklik gösteren kargolar, bu durumda çalışma saatlerini müşterilerine duyuruyor. Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG Kargo'nun Ramazan Bayramı çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Peki, Kargolar bayramda çalışıyor mu? Sürat Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo bayramda çalışıyor mu?

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu çalışanlarına 10 Nisan 2024 tarihinden itibaren bir buçuk günlük idari izin verildiğini belirttiği anlaşılıyor. Böylece, 10 Nisan 2024 tarihinden başlayarak Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü de bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarına 9 günlük bir tatil süresi sağlandığı ifade ediliyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da birçok kargo şirketinin bayram tatili süresince kapalı olması bekleniyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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