Kalyon PV halka arz ne zaman? Kalyon PV kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? KLYPV hangi bankalarda var?
Kalyon PV halka arz ne zaman? Borsa yatırımcılarının merakla beklediği Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (Kalyon PV) halka arzı, 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu konudaki detaylar ve gelişmeler yakından takip ediliyor.
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (Kalyon PV) halka arzı, 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. 70,30 TL sabit fiyatla talep toplanacak olan Kalyon PV halka arzına büyük ilgi bekleniyor. Peki, Kalyon PV halka arz kaç lot verir? Katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar…
KALYON PV HALKA ARZ NE ZAMAN?
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (Kalyon PV), 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle halka arz ediliyor.
KALYON PV KAÇ LOT VERİR?
Halka arzda dağıtılacak lot miktarı, yatırımcı talebine bağlı olarak değişecektir. Tahmini dağıtım miktarları, katılımcı sayısına göre şu şekilde öngörülmektedir:
150 bin katılım: Yaklaşık 124 lot (8.717 TL)
250 bin katılım: Yaklaşık 74 lot (5.202 TL)
350 bin katılım: Yaklaşık 53 lot (3.725 TL)
500 bin katılım: Yaklaşık 37 lot (2.601 TL)
700 bin katılım: Yaklaşık 26 lot (1.827 TL)
1,1 milyon katılım: Yaklaşık 17 lot (1.195 TL)
1,6 milyon katılım: Yaklaşık 12 lot (843 TL)
2,2 milyon katılım: Yaklaşık 8 lot (562 TL)
KALYON KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Kalyon PV halka arzı katılım endeksine uygun değildir.
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