İstanbul ŞİŞLİ elektrik kesintisi listesi! 24 Nisan 2022 Şişli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Şişli ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 24 Nisan 2022 Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Şişli elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 24 Nisan 2022 Pazar sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Şişli ilçesinde 24 Nisan 2022 Pazar tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah HALASKARGAZİ, RUMELİ, ŞAFAK sk / MEŞRUTİYET mah MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-24 09:00:00 2022-04-24 16:00:00 İstanbul Şişli İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah RUMELİ sk / MEŞRUTİYET mah BAYTAR AHMET, RUMELİ, VALİ KONAĞI, ŞAİR NİGAR sk / TEŞVİKİYE mah AKKAVAK, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 24/04/2022 09:00:00 - 24/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-24 09:00:00 2022-04-24 16:00:00

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