2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Almanya'yı uzatmaların son dakikasında attığı golle 2-1 yenen İspanya, yarı finale çıktı. İspanya elendi mi, İspanya finale çıktı mı?

İSPANYA ELENDİ Mİ?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Almanya'yı uzatmaların son dakikasında attığı golle 2-1 yenen İspanya, yarı finale çıktı.

Stuttgart Arena'da yapılan maçın ilk yarısında iki takım da savunma güvenliğini elden bırakmadan gol aradı. İki ekip de girdiği nadir pozisyonlarda ya etkili şutlar çıkartamadı ya da kalecileri geçemedi. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya İspanya daha iyi başladı. İspanyollar, karşılaşmanın 51. dakikasında Dani Olmo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra tüm riskleri alan Almanya, rakip kalede baskı kurdu. Pozisyonlar üreten ev sahibi takım, aradığı golü 89. dakikada Florian Wirtz'in ayağından buldu. Normal süre 1-1 beraberlikle sonuçlanınca 15'er dakikalık 2 uzatma devresine geçildi.

Gol sesinin çıkmadığı ilk uzatma bölümünde Almanya daha etkili oynayan ve pozisyonlar üreten takım oldu. İkinci uzatma da çekişmeli geçti. Normal sürenin son dakikasında yediği golle maçın uzamasına engel olamayan İspanya, uzatmanın son dakikasında Mikel Merino'nun kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Turu geçen taraf İspanyaFransa maçı sonrası belli olacak.