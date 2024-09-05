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iPhone 16 ne kadar olacak? iPhone 16 satış fiyatı belli oldu mu? iPhone ne zaman satışa çıkacak?

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Apple'ın son teknoloji ürünü olan Iphone 16'nın fiyatı merakla bekleniyor. iPhone 16 serisinin tahmini Türkiye satış fiyatları ortaya çıktı. Peki, iPhone 16 ne kadar olacak? iPhone 16 satış fiyatı belli oldu mu? iPhone ne zaman satışa çıkacak?

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni modeli iPhone 16'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Apple, genellikle yeni iPhone modellerini Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor. Bu yılki Apple etkinliğinin de aynı dönemde gerçekleşmesi ve iPhone 16 serisinin Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki, iPhone 16 ne kadar olacak? iPhone 16 satış fiyatı belli oldu mu?

IPHONE 16 NE KADAR OLACAK?

iPhone 16 serisinin tahmini Türkiye satış fiyatları ortaya çıktı. Webtekno tarafından servis edilen listeye göre iPhone 16 (128 GB) versiyonunun 63 bin 999 TL'den satılması beklenirken diğer modellerin tahmini fiyatları ise şöyle oluştu;

iPhone 16 Plus (512 GB): 87.999 TL

iPhone 16 Pro (1 TB): 107.999 TL

iPhone 16 Pro Max (1 TB): 118.499 TL

iPhone 16 ne kadar olacak? iPhone 16 satış fiyatı belli oldu mu? iPhone ne zaman satışa çıkacak?

IPHONE 16 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

İddialara göre, Apple bu yılki tanıtımını 9 Eylül'de yapabilir. Türkiye'deki milyonlarca iPhone kullanıcısı ise, büyük bir merakla yeni seride yer alacak telefonların özelliklerini bekliyor.

iPhone 16 ne kadar olacak? iPhone 16 satış fiyatı belli oldu mu? iPhone ne zaman satışa çıkacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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