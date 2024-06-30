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İngiltere Slovakya maçı CANLI izle! (EURO 2024) İngiltere Slovakya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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İngiltere Slovakya maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan İngiltere Slovakya maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında İngiltere Slovakya maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

İngiltere Slovakya maçı canlı izle! İngiltere Slovakya EURO 2024 maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler İngiltere Slovakya maçı canlı izle araştırması yapıyor. İngiltere Slovakya maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. İngiltere Slovakya maçı şifresiz olarak ekranlara geliyor. Peki, İngiltere Slovakya maçını hangi kanal veriyor? İşte İngiltere Slovakya canlı izle araştırması yapanlar için maçın yayın bilgileri haberimizde!

İNGİLTERE SLOVAKYA MAÇI CANLI YAYIN

İngiltere Slovakya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İngiltere Slovakya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

• Uydu: TÜRKSAT 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V Dikey

• Sembol Oranı: 30.000

• FEC: 3/4

TRT 1 YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ

Osman Demir
Osman Demir
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