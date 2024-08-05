Hisse piyasası neden düşüyor? Borsadaki düşüş ne kadar sürer?

Son dönemde hisse piyasasında yaşanan düşüşler, yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Peki, hisse piyasası neden düşüyor ve bu düşüş ne kadar sürecek? Bu sorular, finansal piyasalarda belirsizlik yaşayan ve yatırım kararlarını etkilemek isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor.

BORSA DÜŞTÜ MÜ?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 703,79 puan ve yüzde 6,72 azalışla 9.769,69 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 7,79 ve holding endeksi yüzde 5,97 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,01 azalışla 10.473,47 puandan tamamladı.

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