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Hisse piyasası neden düşüyor? Borsadaki düşüş ne kadar sürer?

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Son dönemlerde hisse piyasasında yaşanan düşüşler yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Piyasada yaşanan bu düşüşün nedenleri ve ne kadar süreceği konusunda merak edilenler haberimizde yer alıyor. Borsadaki düşüşün süresi ve etkileri hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Son dönemde hisse piyasasında yaşanan düşüşler, yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor. Peki, hisse piyasası neden düşüyor ve bu düşüş ne kadar sürecek? Bu sorular, finansal piyasalarda belirsizlik yaşayan ve yatırım kararlarını etkilemek isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor.

BORSA DÜŞTÜ MÜ?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 703,79 puan ve yüzde 6,72 azalışla 9.769,69 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 7,79 ve holding endeksi yüzde 5,97 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,01 azalışla 10.473,47 puandan tamamladı.

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HİSSE PİYASASI NEDEN DÜŞÜYOR?

  1. Beklenenden kötü gelen ekonomik veriler, ekonomik büyümenin yavaşlaması veya resesyon korkuları borsa üzerinde baskı oluşturabilir.
  2. Siyasi krizler, seçim belirsizlikleri, savaş veya ticaret savaşları gibi jeopolitik riskler, piyasalarda belirsizliğe yol açarak düşüşe neden olabilir.
  3. Büyük şirketlerin mali raporlarının beklenenden kötü gelmesi veya olumsuz şirket haberleri, borsa endekslerini etkileyebilir.
  4. Merkez bankalarının faiz oranlarını artırması veya sıkı para politikaları, borçlanma maliyetlerini artırarak borsa üzerinde negatif etki yaratabilir.
  5. Küresel ekonomik durum, ticaret anlaşmazlıkları veya uluslararası finansal krizler borsa üzerinde dalgalanmalara neden olabilir.
  6. Yatırımcıların panik satışları ve olumsuz haberlerin yayılması borsa fiyatlarını etkileyebilir.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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