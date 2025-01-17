HALKA ARZ TAKVİMİ: 17 Ocak halka arz olacak şirketler hangileri? Dünya Varlık, Destek Finans, MOPAŞ, AKFEN ne zaman halka arz olacak?

Halka arz olacak şirketler yatırımcılara farklı sektörlerden cazip fırsatlar sunuyor. 17 Ocak itibarıyla yapılacak halka arzlarda özellikle AKFEN ve MOPAŞ, sektörlerindeki güçlü pozisyonlarıyla dikkat çekiyor. Yatırımcılar, halka arzların detaylarını ve bu süreçte izlenecek adımları araştırıyor. Bu hafta hangi şirketlerin halka arz olacağı merak ediliyor. Peki, 17 Ocak halka arz olacak şirketler hangileri? Dünya Varlık, Destek Finans, MOPAŞ, AKFEN ne zaman halka arz olacak? Detaylar haberimizde...

17 OCAK HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER HANGİLERİ?

Dünya Varlık Yönetimi, gayrimenkul sektöründe uzmanlaşmış bir şirket olarak halka arzda önemli bir adım atıyor. Bu süreç, şirketin finansal gücünü artırmayı ve daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Halka arz fiyat aralığı ve katılım şartları yatırımcıların dikkatle takip ettiği detaylar arasında.

Finans sektöründe faaliyet gösteren Destek Finans, büyüme stratejisini desteklemek ve sektördeki rekabet gücünü artırmak için halka arz ediliyor. 17 Ocak'ta başlayacak süreç, yatırımcılara sektördeki fırsatları değerlendirme şansı sunuyor. Şirketin sermaye artırımı ve pay satışı yöntemleri dikkat çekiyor.

Perakende sektöründeki güçlü oyunculardan biri olan MOPAŞ, halka arz süreciyle dikkatleri üzerine çekti. Şirket, halka arz gelirlerini operasyonel altyapısını geliştirmek ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için kullanmayı planlıyor. Bu süreçte yatırımcılara cazip bir fırsat sunulması bekleniyor.

Altyapı ve enerji sektöründe faaliyet gösteren AKFEN, halka arzla birlikte sektördeki gücünü artırmayı hedefliyor. AKFEN'in güçlü projeleri ve geleceğe yönelik planları, yatırımcıların ilgisini çeken diğer önemli detaylar arasında yer alıyor.

GÜLERMAK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK) payları, 17 Ocak 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.

GÜLERMAK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

GÜLERMAK HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Bireysel katılımcılara ortalama 27 Lot (3375 TL) dağıtım gerçekleşti.