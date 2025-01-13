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HALKA ARZ SONUÇLARI | Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı? GLRMK kaç lot verdi?

HALKA ARZ SONUÇLARI | Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı? GLRMK kaç lot verdi?
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Yatırımcıların merakla beklediği Gülermak halka arz sonuçları belli oldu. GLRMK halka arzı, 8-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama süreciyle büyük ilgi gördü. Peki, Gülermak halka arz sonuçlarına göre kaç lot dağıtıldı ve detaylar neler? İşte, halka arz ile ilgili merak edilenler…

Yatırımcıların yakından takip ettiği Gülermak halka arz sonuçları nihayet açıklandı. 8-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sürecine rekor düzeyde katılım sağlandı. Gülermak halka arzı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında kaç lot dağıtıldığı yer alıyor. Gülermak'ın halka arz süreci, yoğun ilgi görmesiyle dikkat çekerken, yatırımcılara dağıtılan lot miktarları da netleşti. Bu süreçte birçok kişi, Gülermak halka arz sonuçları ile hangi detayların ortaya çıktığını araştırmaya başladı. Peki, Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı? GLRMK kaç lot verdi?

GÜLERMAK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Halka arzda bireysel katılımcılara ortalam 27 Lot (3375 TL) dağıtım gerçekleşti.

GÜLERMAK HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı.

HALKA ARZ SONUÇLARI | Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı? GLRMK kaç lot verdi?

GÜLERMAK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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