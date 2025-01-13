HALKA ARZ SONUÇLARI | EGEYAPI halka arz sonuçları açıklandı mı? Ege Yapı kaç lot verdi?

Yatırımcıların merakla beklediği Ege Yapı halka arz sonuçları açıklandı. 6-8 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama süreci büyük bir ilgi gördü. Ege Yapı halka arzı, 15 TL sabit fiyatla gerçekleştirildi ve toplamda 61,2 milyon lot dağıtıldı. Yatırımcılar, halka arz sürecinde bireysel ve kurumsal gruplara düşen lot miktarlarını araştırıyor. Peki, EGEYAPI halka arz sonuçları açıklandı mı? Ege Yapı kaç lot verdi?

EGE YAPI HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Halka arz kapsamında toplam 61.200.000 TL nominal değerli pay satışı yapılırken, arzın toplam büyüklüğü 918 milyon TL olarak kaydedildi.

EGE YAP KAÇ LOT VERDİ?

Şirket yatırımcılarına ortalama 106 Lot (1590 TL) dağıtım gerçekleştirdi.

EGEYAPI GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

EgeYapı GYO katılım endeksine uygun değildir.

EGEYAPI AVRUPA GYO SAHİBİ KİMDİR?

EgeYapı GYO'nun 5% ve üzerinde payı olan 2 ortağı bulunmaktadır. Şirketin 80%'i Ege Yapı A.Ş.'ye, 20%'si ise Hasan İnanç Kabadayı'ya aittir.

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