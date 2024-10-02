GÜNCEL DÖVİZ KURU | 2 Ekim Dolar, Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL?
Dolar kuru ve döviz kuru yükseliyor mu konusu gündeme gelirken, 1 dolar kaç TL olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Orta Doğu'daki gerilimler ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin yarattığı ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların risk iştahını azaltıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,75 seviyesine yükselirken, dolar endeksi güne 101,2 seviyesinden başladı. Canlı döviz kuru ve euro ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, dolar kaç TL?
Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması ile birlikte, negatif bir seyir devam ediyor. Özellikle para piyasalarındaki fiyatlamalar ve ekonomik tahminler yakından izlenirken, yıl sonuna kadar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 75 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisi güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor. Kasım ayında ise yüzde 60 olasılıkla 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor. Dolar yükseliyor mu? Canlı döviz kuru!
DÖVİZ KURU 2 EKİM ÇARŞAMBA
Dolar alış fiyatı: 34,2204 TL
Dolar satış fiyatı: 34,2204 TL
Euro alış fiyatı: 37,9540 TL
Euro satış fiyatı: 37,9656 TL
DOLAR NE KADAR?
ABD Doları alış fiyatı 34,2204 TL ve satış fiyatı ise 34,2204 TL oldu.
EURO NE KADAR?
Euro alış fiyatı 37,9540 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 37,9656 TL olmuştur.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin alış fiyatı 45,3759 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 45,6034 TL olmuştur.