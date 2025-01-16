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Gülermak ne zaman işlem görecek? Gülermak hisse kaç lot verdi?

Gülermak ne zaman işlem görecek? Gülermak hisse kaç lot verdi?
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Gülermak'ın halka arzına gösterilen yoğun ilgi, talep toplama sürecinde tüm beklentileri aştı. Şirketin paylarına hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar tarafından büyük talep gelirken, Gülermak halka arzında kaç lot dağıtıldığı en çok merak edilen konular arasında. Peki, Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı?

Gülermak'ın halka arzına gösterilen yoğun ilgi, talep toplama sürecinde beklentileri aştı. Şirketin paylarına bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından büyük ilgi gösterilirken, yatırımcılara kaç lot dağıtıldığı merak ediliyor. 8-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sürecine rekor düzeyde katılım sağlandı. Gülermak halka arzı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında kaç lot dağıtıldığı yer alıyor. Peki, Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı? GLRMK kaç lot verdi? Gülermak ne zaman işlem görecek?

GÜLERMAK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK) payları, 17 Ocak 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.

Gülermak ne zaman işlem görecek? Gülermak hisse kaç lot verdi?

GÜLERMAK HİSSE KAÇ LOT VERDİ?

Halka arz sürecinde 8-10 Ocak 2025 tarihleri arasında talep toplanmış ve 1 TL nominal değerli paylar 125 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulmuştur.

Gülermak halka arzında, toplam arz büyüklüğü 4.845.000.000 TL olarak gerçekleşti. Yüksek talep gören bu halka arzda, bireysel ve kurumsal yatırımcıların ilgisi dikkat çekti. Halka arz edilen hisselerin büyük bir kısmı, bireysel yatırımcıların taleplerine tahsis edildi.

GÜLERMAK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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