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GÜLERMAK İŞLEM TARİHİ | Gülermak hisse ne zaman işlem görecek? GLRMK borsa işlem tarihi belli oldu mu?

GÜLERMAK İŞLEM TARİHİ | Gülermak hisse ne zaman işlem görecek? GLRMK borsa işlem tarihi belli oldu mu?
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Gülermak'ın halka arz süreci, yatırımcıların merakla takip ettiği konular arasında yer alıyor. Şirketin borsada işlem görmeye başlayacağı tarih, hisse senedi almayı planlayanlar için önemli bir soru işareti. Peki, Gülermak hisse ne zaman işlem görecek ve halka arz sürecine dair detaylar neler?

GLRMK koduyla işlem görecek olan Gülermak hisseleri için geri sayım başladı. Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan şirketin, Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görmeye başlayacağı yatırımcılar tarafından sıkça araştırılıyor. Gülermak'ın işlem tarihi ve borsa detayları açıklığa kavuştu. Peki, Gülermak hisse ne zaman işlem görecek? GLRMK borsa işlem tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

GÜLERMAK HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. payları 17 Ocak'tan itibaren borsada işlem görecek.

GÜLERMAK İŞLEM TARİHİ | Gülermak hisse ne zaman işlem görecek? GLRMK borsa işlem tarihi belli oldu mu?

GÜLERMAK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

GÜLERMAK HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Bireysel katılımcılara ortalama 27 Lot (3375 TL) dağıtım gerçekleşti.

Gülermak halka arz borsa işlem sonuçları için tıklayınız.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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