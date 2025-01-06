Gülermak halka arz tarihi açıklandı mı? Şirketin borsa yatırımcılarına sunduğu fırsatlar ve dağıtılacak lot sayısı konusunda beklentiler büyük. Özellikle, halka arzın katılım endeksine uygunluk durumu, faizsiz yatırım yapan bireylerin yoğun ilgisini çekiyor. Gülermak halka arzı ile ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor. Peki, Gülermak halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu? Detaylar haberimizde...

GÜLERMAK HALKA ARZ NE ZAMAN?

1 TL nominal değerli paylar 125 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Şirket 8-9-10 Ocak tarihleri arasında talep toplayacak.

GÜLERMAK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı

- 300 Bin katılım ~ 41 Lot (5125 TL).

- 700 Bin katılım ~ 18 Lot (2250 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (1500 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (1125 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (875 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (750 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).

GÜLERMAK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun olarak işlem görecektir.