Türkiye'nin önde gelen inşaat ve altyapı şirketlerinden Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, halka arz için geri sayıma başladı. Gülermak kaç lot verir ve hangi bankalar üzerinden işlem yapılabilir gibi sorular yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Halka arz süreciyle ilgili detaylar SPK tarafından onaylandı ve süreç resmen başladı. Gülermak halka arz, özellikle borsa yatırımcıları arasında heyecanla karşılanıyor. Talep toplama işlemleri için hangi tarihler arasında başvuru yapılacağı ve halka arz fiyatı gibi detaylar belli oldu. Peki, Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Detaylar haberimizde...

GÜLERMAK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde halka arz olacak.

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT TALEP TOPLAMAYA BAŞLADI MI?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. 8-9-10 Ocak 2025 saat 09:00-17:00 saatleri arasında talep toplayacak.

GÜLERMAK İNŞAAT KAÇ LOT VERİR?

- 300 Bin katılım ~ 41 Lot (5125 TL).

- 700 Bin katılım ~ 18 Lot (2250 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (1500 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (1125 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (875 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (750 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).

GÜLERMAK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Gülermak Ağır Sanayi halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygundur.

GÜLERMAK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?