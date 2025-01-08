Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat'ın halka arz süreci hakkında merak edilenler araştırılıyor. Halka arz tarihi, kaç lot verileceği ve hangi bankalarda olacağı gibi konular yatırımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Peki, Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar!
Türkiye'nin önde gelen inşaat ve altyapı şirketlerinden Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, halka arz için geri sayıma başladı. Gülermak kaç lot verir ve hangi bankalar üzerinden işlem yapılabilir gibi sorular yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Halka arz süreciyle ilgili detaylar SPK tarafından onaylandı ve süreç resmen başladı. Gülermak halka arz, özellikle borsa yatırımcıları arasında heyecanla karşılanıyor. Talep toplama işlemleri için hangi tarihler arasında başvuru yapılacağı ve halka arz fiyatı gibi detaylar belli oldu. Peki, Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Detaylar haberimizde...
GÜLERMAK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde halka arz olacak.
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT TALEP TOPLAMAYA BAŞLADI MI?
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. 8-9-10 Ocak 2025 saat 09:00-17:00 saatleri arasında talep toplayacak.
GÜLERMAK İNŞAAT KAÇ LOT VERİR?
- 300 Bin katılım ~ 41 Lot (5125 TL).
- 700 Bin katılım ~ 18 Lot (2250 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (1500 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (1125 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (875 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (750 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).
GÜLERMAK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Gülermak Ağır Sanayi halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygundur.
GÜLERMAK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Acar Menkul Değerler A.Ş.
- Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Akbank T.A.Ş.
- Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Anadolubank A.Ş.
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
- Bizim Menkul Değerler A.Ş.
- Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Burgan Bank A.Ş.
- Colendi Menkul Değerler A.Ş.
- Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- DenizBank A.Ş.
- Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Garanti Bankası A.Ş.
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Global Menkul Değerler A.Ş.
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
- Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ing Bank A.Ş.
- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Türkiye İş Bankası A.Ş.
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Fibabanka A.Ş.
- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
- PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
- Piramit Menkul Değerler A.Ş.
- Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Qnb Finansbank A.Ş.
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Şekerbank T.A.Ş.
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Odea Bank A.Ş.
- Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Teb A.Ş.
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T. Vakıflar Bankası T.A.O.
- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
- Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
- Pay Menkul Değerler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.