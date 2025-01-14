Üye Girişi
Haberler
Bahçeli: DEM'in İmralı ile yapacağı ikinci görüşme sonrasında PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalı

Bahçeli'den tarihi çağrı! Öcalan'a yapılacak 2. ziyareti işaret etti
ÖTV muafiyeti Meclis gündeminde: İşte vergisiz alınabilecek 12 araç modeli

Hurdasını getiren bu 12 araç modelini vergisiz satın alabilecek
Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar

GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi?

GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırımcıların uzun süredir merakla beklediği Gülermak halka arz sonuçları nihayet açıklandı. 8-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama süreci, rekor katılımla tamamlandı. GLRMK kaç lot verdi? sorusu, bu halka arza katılanların yanıt aradığı en önemli konular arasında yer alıyor.

Gülermak'ın halka arzına gösterilen yoğun ilgi, talep toplama sürecinde beklentileri aştı. Şirketin paylarına bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından büyük ilgi gösterilirken, yatırımcılara kaç lot dağıtıldığı merak ediliyor. 8-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sürecine rekor düzeyde katılım sağlandı. Gülermak halka arzı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında kaç lot dağıtıldığı yer alıyor. Peki, Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı? GLRMK kaç lot verdi? Detaylar haberimizde...

GÜLERMAK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı.

GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek?

GÜLERMAK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

GÜLERMAK HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Bireysel katılımcılara ortalama 27 Lot (3375 TL) dağıtım gerçekleşti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Şampiyon, Beyza ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi
img

Hurdasını getiren bu 12 araç modelini vergisiz satın alabilecek
img

Fettah Can'dan Mourinho'ya ağza alınmayacak küfürler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi davasında gerginlik! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı

Duruşma karıştı! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı
Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva hayatını kaybetti

Erdoğan'a hareketi gündem olmuştu! İsak Haleva hayatını kaybetti
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Erdoğan'ın verdiği müjdelerden kimler faydalanabilecek? Detaylar netleşti

Verdiği müjdelerden kimler nasıl faydalanacak? Detaylar netleşti
Ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı! O anlarda gözyaşları sel oldu

En acı veda! El sallarken gözyaşları sel oldu
Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Bu kareye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

Lucas Silva Melo kimdir? Tuta kaç yaşında, nereli? Doktorlar Jülide kimdir? Mehtap Altunok kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir? ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI ATAMA | 2025 Öğretmen mazeret atamaları ne zaman açıklanacak? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli! ÖTV muafiyeti olan araçlar hangileri? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli nedir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi? Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi? Bedia Ener evli mi, çocuğu var mı? Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti! 14 OCAK BİM KATALOĞU 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak? Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü kimdir? Taksici tutuklandı mı, olay ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.