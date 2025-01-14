GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi?

Gülermak'ın halka arzına gösterilen yoğun ilgi, talep toplama sürecinde beklentileri aştı. Şirketin paylarına bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından büyük ilgi gösterilirken, yatırımcılara kaç lot dağıtıldığı merak ediliyor. 8-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sürecine rekor düzeyde katılım sağlandı. Gülermak halka arzı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında kaç lot dağıtıldığı yer alıyor. Peki, Gülermak halka arz sonuçları açıklandı mı? GLRMK kaç lot verdi? Detaylar haberimizde...

GÜLERMAK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı.

GÜLERMAK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

GÜLERMAK HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Bireysel katılımcılara ortalama 27 Lot (3375 TL) dağıtım gerçekleşti.