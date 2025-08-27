Google Cloud Solana'ya tek sorguda 5 bin dolarlık fatura çıkardı

Google Cloud Solana'ya tek sorguda 5 bin dolarlık fatura çıkardı
Google Cloud'un BigQuery hizmeti, Solana entegrasyonu sırasında geliştiricilere tek bir sorgu için 5 bin dolara varan faturalar çıkardı. Fiyatlandırma modeli ve limit eksiklikleri, sektörde tepki topluyor.

Solana geliştiricileri, Google Cloud'un BigQuery platformunun faturalama modeli nedeniyle tek bir sorgu karşılığında 5 bin dolar ödemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Son günlerde sosyal medyada paylaşılan örnekler, sorgu hatalarının binlerce dolarlık beklenmedik masraflara yol açtığını ortaya koydu.

Solana Geliştiricileri Şokta: BigQuery'de Tek sorgu 5 Bin Dolar

Paylaşılan örneklerde bir geliştirici, üç sorgu için toplam 15 bin dolar fatura kesildiğini ve itiraz sonrası Google'ın bu rakamı 12 bin dolara düşürdüğünü aktardı. Başka bir geliştirici ise, Solana tablosuna yapılan yanlış bir sorgunun birkaç terabaytlık veriyi taradığını ve bunun tek başına 5 bin dolarlık ücrete yol açtığını belirtti.

Geliştiriciler, BigQuery'de sert limitler koyulamamasının en büyük sorun olduğuna dikkat çekiyor. Flat Money kurucu ortağı Ermin Nurovic, "Recursive döngüye giren bir fonksiyon binlerce dolara mal olabilir, ama Google sizi durdurmaz." dedi.

Solana, 2023 yılında Google Cloud'un BigQuery entegrasyonuna katılmıştı. Bu sayede geliştiriciler, Blockchain üzerindeki büyük veri setlerine erişerek balina hareketleri veya NFT satışlarını analiz edebiliyordu. Ancak mevcut fiyatlandırma mekanizması, özellikle yapay zekâ ve veri analizi için bu hizmeti kullanmayı planlayan ekiplerde ciddi soru işaretleri doğurdu.

Sektör uzmanları, BigQuery'nin yüksek maliyet riskinin Blockchain ekosisteminde inovasyonu yavaşlatabileceği uyarısında bulunuyor.

