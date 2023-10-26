Gilette İsrail malı mı? Gilette hangi ülkenin, kimin markası?

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Gillette, Procter & Gamble firmasına bağlı tıraş bıçağı markası. Başlangıçta Gillette şirketinin bir ürünü iken 2005 yılından itibaren P&G markası olmuştur.

Gillette şirketi, bir tıraş bıçağı imalatçısı olarak 1901 yılında King C. Gillette tarafından Boston, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. 1 Ekim 2005 yılında Procter & Gamble şirketi Gillette'yi satın aldı. Bu birleşmenin sonucunda Gillette şirketi geçerliliğini yitirdi. Bu birleşme dünyanın en büyük kişisel bakım ve koruyucu ürünleri şirketini yarattı. Gillette'ye ek olarak P&G tarafından pazarlanan Braun, Duracell ve Oral-B ile birlikte pazarladı. daha sonra Gillette Venus, Gillette Blue, Gillette Sensor, Gillette Mach3 ve Gillette Fusion modelleri sunuldu.