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Gerekçe: Gümrük vergileri! Volvo, yeni yılda Türkiye'de sedan model satmayacak

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İsveçli otomobil şirketi Volvo, son gümrük vergileri nedeniyle Türkiye'de sedan model araç satışına yeni yıldan itibaren son vereceğini duyurdu. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, konuyla ilgili açıklamasında "Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye'de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çin'den getirilen elektrikli otomobiller için yüzde 40 ek vergi getirilmişti. Vergi kapsamı daha sonra içten yanmalı motorlar dahil tüm yakıt türlerini kapsayacak biçimde genişletilmişti. Temmuzda yürürlüğe giren düzenlemeyle Çin'den ithal edilen her bir araçtan yüzde 10 gümrük vergisi ve yüzde 40 ek vergi olmak üzere toplamda yüzde 50 vergi alınıyor.

"SEDAN MODELLERİMİZİN SATIŞINA SON VERECEĞİZ"

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'a konuşan Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu bu nedenle 2025'ten itibaren sedan satmayacaklarını belirterek "Son gümrük vergileri nedeniyle sedan modellerimizin satışına son vereceğiz. Çin'de üretilen bu modellerin satışlarını yeni yıldan itibaren durduracağız. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye'de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" dedi.

Gerekçe: Gümrük vergileri! Volvo, yeni yılda Türkiye'de sedan model satmayacak

2023 YILINDA TÜM ZAMANLARIN REKOR KIRILDI

Volvo Car Türkiye'nin 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 11 bin 646 adetlik satış rakamına ulaştığını vurgulayan Alican Emiroğlu, "Son 6 yıldır Türkiye'ye yurtdışından bakma fırsatım oldu ve Türkiye'nin bu süre içerisinde elde ettiği başarıyı yurt dışından izlemek çok gurur vericiydi. Bu başarıya imza atan takım arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Otomobil

Türkiye Ekonomi Dünya Volvo Volvo Otomobil Finans Dünya Ekonomi Haberler

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Yorumlar (11)

D:

Türkiyeye akın akın elektrikli araba gelecek ve ucuz olacak. Diğer markalar ve ikinci el sert düşecek. Hatta bazı markalar elindekini satmayacağı için devletten ötv indirimi isteyecek. İzleyin ve görün. Şimdi araba alanlar zarar edecek.

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Erkan null:

çok isabetli bi karar olmuş bizimde işimize gelir TOOG VAR ARTIK HEE SATICAKSAN 100%50 VERGINI VERCEKSIN ??

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Göktuğ Alperen:

adım adım kuzey koreye

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sade vatandaş:

ali ekspress artık Türkiyeye düşük fiyatlı ürünlerden başka bir ürün satmıyor oradan burada bulunmayan kaliteli ürün almak artık imkansız bugün ptt den bana önceden sipariş verip vergisini ödediğim artık aldığım son ürünüm olacak kaliteli ölçü aleti geldi amazon ise iki ürünümü iptal etti artık dışarıdan bir şey alamayacağız incik boncuk ucuz kıytırık mallar dışında gençlere acıyorum onlar dışarıdan malzeme alıp araştırma yapıyorlardı şimdi artık tik tokta, falan geyik muhabbeti yaparlar

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Ömer Teker:

Volvo cin in malı 20 küsür sene önce İsveç ten satın alınmıştı

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MUSTAFA ALİ_5635:

HAY ALLAH... TAM DA YENİ YILDA VOLVO ALACAKTIM.....

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Anty-Partizan:

Simdi Tofas Cesaret Alip da Istedigi Gibi At Kosturursa ?

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Enes:

Muz cumhuriyeti

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Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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