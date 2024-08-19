Gerekçe: Gümrük vergileri! Volvo, yeni yılda Türkiye'de sedan model satmayacak

Çin'den getirilen elektrikli otomobiller için yüzde 40 ek vergi getirilmişti. Vergi kapsamı daha sonra içten yanmalı motorlar dahil tüm yakıt türlerini kapsayacak biçimde genişletilmişti. Temmuzda yürürlüğe giren düzenlemeyle Çin'den ithal edilen her bir araçtan yüzde 10 gümrük vergisi ve yüzde 40 ek vergi olmak üzere toplamda yüzde 50 vergi alınıyor.

"SEDAN MODELLERİMİZİN SATIŞINA SON VERECEĞİZ"

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'a konuşan Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu bu nedenle 2025'ten itibaren sedan satmayacaklarını belirterek "Son gümrük vergileri nedeniyle sedan modellerimizin satışına son vereceğiz. Çin'de üretilen bu modellerin satışlarını yeni yıldan itibaren durduracağız. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye'de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz" dedi.

2023 YILINDA TÜM ZAMANLARIN REKOR KIRILDI

Volvo Car Türkiye'nin 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 11 bin 646 adetlik satış rakamına ulaştığını vurgulayan Alican Emiroğlu, "Son 6 yıldır Türkiye'ye yurtdışından bakma fırsatım oldu ve Türkiye'nin bu süre içerisinde elde ettiği başarıyı yurt dışından izlemek çok gurur vericiydi. Bu başarıya imza atan takım arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.