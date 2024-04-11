Genç Nesiller Yatırımda Kripto Para Birimlerine Yöneliyor

Policygenius'un son anketine göre, Z kuşağı finansal yatırımlarında hisse senetleri yerine kripto paraları tercih ediyor. Yapılan çalışmadaki bu durum gençlerin yatırım tercihlerindeki dönüşümü gözler önüne seriyor.

Z Kuşağının Yüzde 20'si Kripto Para Yatırımı Yapıyor

Yeni nesil yatırımcılar, geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak kripto paraları tercih ediyor. Policygenius'un 2024 Finansal Planlama Anketi'ne göre, Z kuşağının yüzde 20'si kripto para birimlerine yatırım yaparken, hisse senedi yatırımı yapanların oranı yüzde 18'de kalıyor. Bu oranın olgun nesillerde ise tam tersine olduğu görülüyor. Olgun nesiller arasında hisse senedi yatırımının yüzde 33, kripto para yatırımının ise sadece yüzde 5 olduğu görülüyor.

Ekim ayında 4.063 kişiyle yapılan anket, gençlerin risk almaya daha açık olduğunu ve yeni yatırım araçlarına yöneldiğini gösteriyor. Policygenius'tan Myles Ma, konut gibi alanlardaki ekonomik zorlukların da gençleri alternatif yatırım araçlarına yönlendirdiğini belirtiyor.

Finans Endüstrisi Düzenleme Kurumu Vakfı ve CFA Enstitüsü'nün Mayıs ayındaki araştırması da benzer sonuçlar ortaya koydu. Z kuşağının yüzde 55'i kripto para yatırımı yaparken, bireysel hisse senetlerine yatırım yapanların oranı ise yüzde 41 seviyelerinde.

Gençlerin gayrimenkul sahibi olma oranı ise düşük seviyelerde olduğu görülüyor. Yapılan çalışmaya göre Z kuşağının sadece yüzde 13'ü, Y kuşağının ise yüzde 24'ü ev sahibi. Olgun nesilde ise bu oran yüzde 45 seviyelerinde. Son olarak yüksek faiz oranları ve düşük konut stoğu, gençlerin ev sahibi olmasını zorlaştırıyor. Gayrimenkul alımındaki bu zorluk, servet birikimini de olumsuz etkiliyor.