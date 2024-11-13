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Galatasaray Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta?
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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Almanya'nın Wolfsburg ekibini konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat bu akşam oynanacak. İspanya Futbol Federasyonundan Olatz Rivera Olmedo'nun düdük çalacağı karşılaşmada Iragartze Fernandez Esesumaga ile Rocio Puente Pino yardımcı hakem olarak görev alacak. Peki, Galatasaray Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Almanya'nın Wolfsburg ekibini konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

İspanya Futbol Federasyonundan Olatz Rivera Olmedo'nun düdük çalacağı karşılaşmada Iragartze Fernandez Esesumaga ile Rocio Puente Pino yardımcı hakem olarak görev alacak.

Gruptaki ilk maçında Lyon'a deplasmanda 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, ikinci mücadelesinde ise sahasında Roma'ya 6-1 kaybetti.

Alman ekibi Wolfsburg ise ilk maçında deplasmanda Roma'ya 1-0, ikinci karşılaşmasında ise sahasında Lyon'a 2-0 yenildi.

Grupta puanı bulunmayan iki takımdan Wolfsburg üçüncü, Galatasaray Petrol Ofisi ise dördüncü sırada yer alıyor.

GALATASARAY PUAN DURUMU NE?

Galatasaray Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta?

BİLETLER ÜCRETSİZ OLACAK

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Wolfsburg mücadelesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin bileti bedelsiz olarak satışa sunuldu. Passolig zorunluluğu bulunmazken maç için bilet limiti kişi başı 2 adet ile sınırlandırıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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