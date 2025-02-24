Galatasaray Fenerbahçe tek maç izleme var mı? Beinconnect GS FB tek maç satın alma var mı?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki futbol maçının izlenebilirliği merak konusu oldu. Taraftarlar, bu önemli derbiyi canlı olarak izleyip izleyemeyeceklerini merak ediyor. Maçın yayın hakları ve izlenme platformları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Galatasaray Fenerbahçe tek maç izleme var mı?

GALATASARAY FENERBAHÇE TEK MAÇ İZLEME VAR MI?

Digiturk internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"beIN Sports'ta yayınlanan maçları izleyebilmek için aşağıda anlatılan satın alma seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Süper Lig'teki maçları TOD Paketleri ile internetten tek maç alarak hemen izleyebilir veya İzle Öde seçeneği ile TV üzerinden dilediğiniz tek maçı satın alabilirsiniz."

"Digiturk'ün üyelerine sunduğu "İzle-öde" servisi sayesinde, Spor Toto Süper Lig maçlarını Digiturk 204, 205 ve 206 Taraftar kanallarından tek maç satın alarak izleyebilirsiniz.

Tek maç satın almak için onlineislemler.digiturk.com.tr giriş yaptıktan sonra "İzle-öde" menüsünden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz."