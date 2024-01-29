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Galatasaray'da Muslera depremi! Durumu maç saatinde belli olacak

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Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, Gaziantep FK maçı öncesi gribal enfeksiyon geçirdi. Uruguaylı eldivenin durumu maç saatinde belli olacak.

Trendyol Süper Lig'de Galatasatasaray, Gaziantep Fk'yı konuk ediyor. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak maç öncesi Fernando Muslera gelişmesi yaşandı.

MESLERA GRİBAL ENFEKSYON GEÇİRDİ

Tecrübeli file bekçisi gribal enfeksiyon geçirdi. Muslera'nın Gaziantep FK maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

13 MAÇTA GOL YEMEDİ

Muslera bu sezon sadece Fatih Karagümrük maçında kart cezası nedeniyle yer almadı. Muslera bu sezon toplam 33 maçta oynadı ve 13 maçta kalesini gole kapattı.

Galatasaray'da Muslera depremi! Durumu maç saatinde belli olacak

Kaynak: Haberler.com / Spor Futbol

Gaziantep FK Galatasaray Muslera Spor Futbol Spor Haberler

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