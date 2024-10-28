Galatasaray Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ ÖZET

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GALATASARAY BEŞİKTAŞ ÖZET VİDEOSU

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Beşiktaş maçı 2-1'lik Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray Beşiktaş maçı 28 Ekim 2024 günü oynandı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.