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FTX Skandalı Sonrası Adalet Karşısında: Sam Bankman-Fried'in Cezası Belirlenecek

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Kripto para dünyası, FTX'in çöküşünü ve ardından gelen hukuki süreçleri dikkatle izlerken, Sam Bankman-Fried'in cezasının belirleneceği gün geldi çattı.

Kripto Çöküşünün Ardındaki İsim, Adalet Karşısında

FTX kripto para borsasının çöküşüne yol açan dolandırıcılık ve komplo iddialarının merkezindeki isim Sam Bankman-Fried, bugün Manhattan'daki bir mahkemede cezasını öğrenecek. Kasım ayında yedi farklı suçlamadan mahkûm edilen Bankman-Fried'ın, yıllarca hapis yatması bekleniyor.

ABD Adalet Bakanlığı, FTX'in 32 milyar dolar değer kaybetmesine ve müşteri fonlarının 8 milyar dolarının yatırımlar, gayrimenkul alımları ve siyasi bağışlar için kullanılmasına yol açan Bankman-Fried'in ağır bir cezayı hak ettiğini savunuyor. Savcılık, Bankman-Fried'ın eylemlerinin kripto para piyasasına ve yatırımcılara büyük zarar verdiğini ve caydırıcı bir ceza gerektiğini belirtiyor.

Bankman-Fried'ın savunma ekibi ise müvekkilinin dolandırıcılık niyeti olmadığını ve pişmanlık duyduğunu savunuyor. Savunma, Bankman-Fried'ın şirket iflas ettikten sonra durumu düzeltmeye çalıştığını ve veganlığı gibi kişisel özelliklerini de vurgulayan destek mektupları sunuyor.

Bankman-Fried'ın cezası, FTX skandalının yankıları sürerken kripto para dünyasında önemli bir emsal teşkil edecek. Son olarak mahkeme kararının ardından Bankman-Fried'ın avukatlarının temyize gitmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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