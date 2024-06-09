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FriendTech, Friendchain ile yeni bir döneme merhaba diyor

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Web3 dünyasının öncüsü FriendTech, Ethereum Layer 2 ağı Base'den ayrılarak kendi özel Blockchain ağı olan Friendchain'e geçiş yapıyor. Bu yeni zincir, platformun token ekonomisini yeniden şekillendirerek kullanıcıların ve yatırımcıların karşısına çıkıyor. FriendTech yetkilileri, şirketin kripto para birimi olan FriendTech token'ının yeni zincirde 'tam anlamıyla transfer edilebilir bir gas tokenı' olarak görev yapacağını belirtti.

Web3 dünyasında çığır açan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Web3 dünyasının önemli oyuncularından olan FriendTech, Base'den ayrılarak kendi Blockchain ağı olan Friendchain'e geçiş yapıyor. Bu yeni zincir, platformun token ekonomisini yeniden şekillendirerek kullanıcıların ve yatırımcıların karşısına çıkıyor.

Friendchain ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

Web3 popüler sosyal medya platformu FriendTech, gün içinde yaptığı açıklamada mevcut altyapısı olan Ethereum Layer 2 ağı Base'den ayrılarak kendi özel blok zincirine geçeceğini duyurdu. Şirketin bu yeni Blockchain ağı Friendchain adını taşıyor ve bu ağ, altyapı sağlayıcı Conduit ile birlikte geliştirildi.

FriendTech yetkilileri, şirketin kripto para birimi olan FriendTech token'ının yeni zincirde "tam anlamıyla transfer edilebilir bir gas tokenı" olarak görev yapacağını belirtti. Her ne kadar geçiş süreci için kesin bir tarih verilmese de şirket bu konudaki gelişmeleri kullanıcılarıyla paylaşmaya devam edeceğinin sözünü verdi.

Platformun kurucu ortaklarından Racer, daha önce yaptığı açıklamalarda Base ağından ayrılma niyetlerini dile getirmişti. Bu açıklamaların ardından FriendTech token'ı yüzde 20'lik bir değer kaybı yaşamış olsa da son gelişmelerle birlikte token fiyatında olumlu bir ivmelenme oldu. Son verilere göre, FriendTech token'ı son 24 saatte yüzde 11 oranında değer kazandı.

Şirket yetkilileri, yeni blok zinciri Friendchain'in platformun performansını ve ölçeklenebilirliğini artıracağına inanıyor. Geçiş sürecinin ardından FriendTech'in kullanıcılarına daha hızlı, güvenli ve etkileşimli bir sosyal medya deneyimi sunması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Blockchain

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