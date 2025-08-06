Feyenoord Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Feyenoord Fenerbahçe maçı 11'i

Feyenoord Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Feyenoord Fenerbahçe maçı 11'i
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Feyenoord Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Feyenoord Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Feyenoord Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Feyenoord Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Feyenoord Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler! Feyenoord Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Feyenoord Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Feyenoord Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

FEYENOOR FENERBAHÇE MAÇ KADROSU 11'LERİ

Feyenoord Fenerbahçe maçı 11'leri belli oldu:

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Moussa, Sauer, Ueda

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Feyenoord Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Feyenoord Fenerbahçe maçı 11'i

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular, Feyenoord mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar, Feyenoord karşısında forma giyebilecek.

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