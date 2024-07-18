FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir?

Fenerbahçe - Hull City maçını izlemek isteyen futbol severler, maçın nereden ve nasıl izleneceğini merak ediyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında bugün İngiltere Championship ekibi Hull City ile özel maçta karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir?

FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe- Hull City maçı 18 Temmuz Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak.

FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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