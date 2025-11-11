Haberler

Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı, çıkmadı mı?

Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı, çıkmadı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, kulübün mali yapısını yeniden şekillendirecek olan Bankalar Birliği anlaşmasından ayrılma sürecine dair çarpıcı detaylar paylaştı. Salar, bu kritik süreçte iletişim kurmakta güçlük çektikleri bazı finans kuruluşları olduğunu vurguladı. Yaptığı açıklamayla camianın beklentisini dile getiren Salar, kulübün finansal özgürlüğüne en kısa sürede kavuşma arzusunu net bir şekilde ifade etti. Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı, çıkmadı mı?

Başkan Vekili Murat Salar, Bankalar Birliği'nden çıkışla ilgili yaptığı değerlendirmelerde, kulübe zorluk çıkaran bankalara yönelik dolaylı eleştirilerde bulundu. "Görüşmelerde zorlandığımız bankalar mevcut," ifadesini kullanan Salar, bir adım ileri giderek, "Bu süreçte bize güçlük çıkaran kurumun adını açıkça zikretmemek için kendimi fazlasıyla kontrol ediyorum" sözleriyle yaşadıkları sıkıntıya dikkat çekti.

FENERBAHÇE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKTI MI, ÇIKMADI MI?

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından bir an önce çıkmak istediklerini aktaran Murat Salar, "İletişimde zorlandığımız bazı bankalar var. Bir an önce o süreci tamamlayıp Fenerbahçe'nin finansal özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. TBB anlaşmasından çıkacağız ve nakit sıkışıklığını yöneteceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu: Senin mayan bozuk

Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.