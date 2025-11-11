Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıktı mı, çıkmadı mı?

Başkan Vekili Murat Salar, Bankalar Birliği'nden çıkışla ilgili yaptığı değerlendirmelerde, kulübe zorluk çıkaran bankalara yönelik dolaylı eleştirilerde bulundu. "Görüşmelerde zorlandığımız bankalar mevcut," ifadesini kullanan Salar, bir adım ileri giderek, "Bu süreçte bize güçlük çıkaran kurumun adını açıkça zikretmemek için kendimi fazlasıyla kontrol ediyorum" sözleriyle yaşadıkları sıkıntıya dikkat çekti.

FENERBAHÇE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKTI MI, ÇIKMADI MI?

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından bir an önce çıkmak istediklerini aktaran Murat Salar, "İletişimde zorlandığımız bazı bankalar var. Bir an önce o süreci tamamlayıp Fenerbahçe'nin finansal özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. TBB anlaşmasından çıkacağız ve nakit sıkışıklığını yöneteceğiz." şeklinde görüş belirtti.