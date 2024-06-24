Fenerbahçe 2024-25 yeni sezon formaları ve resimleri! FB yeni formalar kaç TL?

Sarı lacivertingeçmişinden ilham alınarak hazırlanan şanlı Fenerbahçe formaları kulübümünmazisine de saygıyı her bir nakışında barındırıyor. İşte, Fenerbahçe 2024-25 yeni sezon formaları ve resimleri! Peki, FB yeni formalar kaç TL?

FENERBAHÇE 2024-25 YENİ SEZON FORMALARI

İç Saha Forması

Fenerbahçeninçubuklu forma geleneğini devam ettiriyor. Tasarımında retro izler taşıyan bu çok özel çubuklu forma, kulübüntarihine bir saygı duruşu niteliği taşırken, aynı zamanda gelecek başarılara da ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Formanın ensesinde yer alan "YAŞA FENERBAHÇE" sloganı da sürpriz bir detay olarak göze çarpıyor.

Deplasman Forması

Dikkat çeken beyaz renk kullanımıyla, kulübün vazgeçilmez değerlerini taşıyor. Kulübün logosunda da yer alan bu beyaz renk, çok özel bir desenle bir araya geliyor.

Üçüncü Forma

Fenerbahçeninyenilikçi ve modern bir spor kulübü olduğunu vurgulayan bir tasarıma sahip. Formanın sofistike ve günümüzün moda trendlerine uygun çizgileri dikkatçekiyor hazır.

Her sene olduğu gibi, PUMA'nın Fenerbahçe için tasarladığı formalar sahip oldukları teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Futbolcuların sahada giydiği formaların tamamı, optimal performans ve konfor sağlayan inovatif teknolojilerle donatıldı.

ULTRAWEAVE materyal teknolojisi içeren formaların 4 tarafa esneyebilen özel yapısı, ağırlık ve sürtünmeyi azaltarak futbolcuların sahada daha rahat hareket etmesine imkân tanıyor. Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları, kullanılan benzersiz kumaş, kalıp ve dikiş uygulamaları sayesinde, PUMA'nın şimdiye kadar ürettiği ve dünyanın en hafif performans tekstili olma özelliğini taşıyor (72 gram).

Kumaşa entegre edilen dryCELL teknolojisi, terin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Satışa sunulan formaların %100 geri dönüştürülmüş polyester içeren yapısı da, PUMA ve Fenerbahçemizin daha iyi bir gelecek için çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularına verdiği önemi vurguluyor.

PUMA' nın Fenerbahçemiz için hazırladığı İç Saha, Deplasman ve Üçüncü formaları, sitelerinde satışa sunuldu.

İşte formalar:

Yenisezon forma ücreti: 2.999,00₺