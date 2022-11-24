Faizlerin düşmesi iyi bir şey mi? Faizlerin düşmesi ne anlama gelir? Faiz indirimi iyi mi?

Faizlerin düşmesi iyi mi kötü mü ne anlama geliyor merak ediliyor. Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararlarının ne anlama geldiğini merak eden vatandaşlar Faizlerin düşmesi iyi mi? Faizlerin düşmesi ne anlama gelir? Faiz indirimi iyi mi? Sorularını gündeme taşıdı.

Faizlerin düşmesi ne anlama gelir? Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararlarının ne anlama geldiğini merak eden vatandaşlar Faizlerin düşmesi iyi mi? Faizlerin düşmesi ne anlama gelir? Faiz indirimi iyi mi? Sorularını gündeme taşıdı. İşte detaylar...

FAİZLERİN DÜŞMESİ NE ANLAMA GELİR?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Dolar açısından bakıldığında ise faizlerin düşmesi durumunda dolarda şu şekilde hareketlilik beklenir:

(1 dolar:18 TL kabul edilirse)

Merkez Bankası faizi artırırsa; doların 18 TL seviyelerinden aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.

faizi artırırsa; doların 18 TL seviyelerinden aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir. Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların 18TL'den aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların 18TL'den aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir. Merkez Bankası faizi düşürürse; doların 18TL seviyelerinden yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir.

Merkez Bankası faiz artışına gitmesi durumunda dolardaki düşüşle aynı orantıda altında da düşüş yaşanacağı beklenir. Merkez Bankası faiz indirimine gitmesi durumunda ise dolardaki artışla birlikte altında da yükseliş olacağı beklenir.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI NEYİ İFADE EDER?

Merkez Bankası, ekonomideki son likidite kaynağı olarak bankalara ödünç para verebilir, ayrıca ekonominin gerekleri doğrultusunda ödünç para alabilir.

Merkez Bankası Faiz Oranları, esas olarak gecelik ve haftalık vadelerde yoğunlaşan bu işlemlere ilişkin Merkez Bankasının belirlediği faiz oranlarını ifade eder.

MERKEZ BANKASI'NIN POLİTİKA FAİZ KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Merkez bankalarının resmi faiz oranları yoluyla para arzı ve kısa vadeli faiz oranları üzerinde kontrol yeteneği vardır. Merkez bankaları, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını kendisi belirler.

Merkez bankaları bu faiz oranını belirleyerek iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu faiz oranına politika faiz oranı denilmektedir.

Merkez Bankasının kullandığı politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.

Politika faizlerine ilişkin kararlar Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınır. Faiz kararları alınırken, orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönem enflasyon görünümüne odaklanılır. Ayrıca, dışsal şokların enflasyon üzerindeki geçici etkilerine anında tepki verilmemesi ve orta vadeli hedeflere vurgu yapılarak politika tepkisinin zamana yayılması ilkesi benimsenir.

PPK faiz kararı alırken, toplam arz-talep dengesi, maliye politikasına ilişkin göstergeler, parasal göstergeler ve kredi büyüklükleri, ücret, istihdam, birim maliyet, verimlilik gelişmeleri, kamu ve özel sektör fiyatlama davranışları, enflasyon beklentileri, döviz kurları ve bunları etkileyebilecek gelişmeler, olası dışsal şokların analizi ve Merkez Bankası bünyesindeki ekonomik tahmin sisteminden elde edilen projeksiyonları içeren geniş bir bilgi kümesinden yararlanılır.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON HEDEFİ NEDİR?

Enflasyon hedefleri Merkez Bankası ve Hükûmet tarafından üç yıllık bir dönemi kapsayacak şekilde birlikte belirlenir ve ilan edilir.

Ancak, söz konusu hedeflere ulaşılmasında uygulanacak para politikasını ve kullanılacak para politikası araçlarını belirleme yetkisi yalnızca Merkez Bankasının sorumluluğundadır. Yani, Merkez Bankası araç bağımsızlığına sahiptir.

Hedefler, her yılın sonunda yayımlanan ve bir sonraki yılın para ve kur politikaları çerçevesini belirleyen temel politika metinleri aracılığıyla ve üç yıllık bir dönemi kapsayacak şekilde ilan edilir. Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5'tir.