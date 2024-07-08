EURO 2024 yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? EURO 2024 yarı finale kimler kaldı?

A Milli Futbol Takımımız çeyrek final eşleşmelerine Hollanda karşısında yenik düştü. Ardından, "EURO 2024 yarı final eşleşmeleri belli oldu mu?" sorusu gündeme geliyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final takvimi açıklandı mı merak ediliyor. EURO 2024 yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarı final eşleşmeleri ve maç programı açıklandı.