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EURO 2024 İSPANYA- İNGİLTERE İLK 11'LER! İspanya- İngiltere maçı saat kaçta?

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EURO 2024'te heyecan devam ediyor. İspanya ve İngiltere arasında oynanacak olan maçın ilk 11'leri belli oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği İspanya- İngiltere maçının başlama saati de açıklandı. İspanya ile İngiltere arasında yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) final maçının hakem ve takım kadroları merak ediliyor.

İspanya ile İngiltere arasında yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçının hakem ve takım kadroları belli oldu. Maç Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Euro 2024 final maçının detayları araştırılıyor.

EURO 2024 İSPANYA İLK 11

Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Williams, Morata

EURO 2024 İSPANYA- İNGİLTERE İLK 11'LER! İspanya- İngiltere maçı saat kaçta?

İNGİLTERE İLK 11

Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Foden, Bellingham, Kane

EURO 2024 İSPANYA- İNGİLTERE İLK 11'LER! İspanya- İngiltere maçı saat kaçta?

İSPANYA- İNGİLTERE MAÇININ HAKEMLERİ KİM?

Hakemler François Letexier, Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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