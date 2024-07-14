EURO 2024 İSPANYA- İNGİLTERE İLK 11'LER! İspanya- İngiltere maçı saat kaçta?

İspanya ile İngiltere arasında yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçının hakem ve takım kadroları belli oldu. Maç Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Euro 2024 final maçının detayları araştırılıyor.

EURO 2024 İSPANYA İLK 11

Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Williams, Morata

İNGİLTERE İLK 11

Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Foden, Bellingham, Kane

İSPANYA- İNGİLTERE MAÇININ HAKEMLERİ KİM?

Hakemler François Letexier, Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni olacak.