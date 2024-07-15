EURO 2024'e damga vuran kadroda kimler var? Türk futbolcular kadroda var mı?

EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolcuları belirleyen Marca, ilk 11'i açıkladı. İspanya'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan turnuvada, A Milli Takım'dan 3 futbolcu bu kadroda yer aldı. EURO 2024 kadrosunda kimlerin olduğu merak ediliyor. Türk futbolculardan kimlerin listede yer aldığı araştırılıyor. Peki, EURO 2024'e damga vuran kadroda kimler var? Türk futbolcular kadroda var mı?

LİSTEDE KİMLER VAR?

Marca tarafından yapılan kadroda turnuvaya damga vuran A Milli Takım'dan 3 yıldızımız dahil oldu. Bu futbolcular; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz oldu.

TÜRK FUTBOLCULARDAN HANGİ OYUNCULAR VAR?

İşte 3 Türk futbolcunun yer aldığı ilk 11 şöyle;

Verbruggen-Hollanda

Ferdi Kadıoğlu-Türkiye

Hancko-Slovakya

Bijol-Slovenya

Ratiu-Romanya

Aebischer-İsviçre

Reijnders-Hollanda

Arda Güler-Türkiye

Ndoye-İsviçre

Mikautadze-Gürcistan

Barış Alper Yılmaz-Türkiye