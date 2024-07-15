EURO 2024'e damga vuran kadroda kimler var? Türk futbolcular kadroda var mı?
EURO 2024'e damga vuran kadroda kimler var? Türk futbolcular kadroda var mı? EURO 2024 futbol turnuvasına damga vuran kadro, futbolseverlerin merak konusu oldu. Kadroda hangi futbolcuların yer aldığı ve Türk futbolcuların kadroya dahil olup olmadığı, turnuvanın en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor.
EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolcuları belirleyen Marca, ilk 11'i açıkladı. İspanya'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan turnuvada, A Milli Takım'dan 3 futbolcu bu kadroda yer aldı. EURO 2024 kadrosunda kimlerin olduğu merak ediliyor. Türk futbolculardan kimlerin listede yer aldığı araştırılıyor. Peki, EURO 2024'e damga vuran kadroda kimler var? Türk futbolcular kadroda var mı?
LİSTEDE KİMLER VAR?
Marca tarafından yapılan kadroda turnuvaya damga vuran A Milli Takım'dan 3 yıldızımız dahil oldu. Bu futbolcular; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz oldu.
TÜRK FUTBOLCULARDAN HANGİ OYUNCULAR VAR?
İşte 3 Türk futbolcunun yer aldığı ilk 11 şöyle;
Verbruggen-Hollanda
Ferdi Kadıoğlu-Türkiye
Hancko-Slovakya
Bijol-Slovenya
Ratiu-Romanya
Aebischer-İsviçre
Reijnders-Hollanda
Arda Güler-Türkiye
Ndoye-İsviçre
Mikautadze-Gürcistan
Barış Alper Yılmaz-Türkiye