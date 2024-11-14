Eren Dinkçi kimdir? Eren Dinkçi kaç yaşında, nereli? sorularının cevabı merak ediliyor. Eren Sami Dinkçi, 13 Aralık 2001 doğumlu olup Bundesliga'da SC Freiburg için forvet veya sağ kanat pozisyonlarında görev yapan bir Alman futbolcudur. A Milli Takım kadrosuna dahil edilen Eren Dinkçi'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Eren Dinkçi kimdir? Eren Dinkçi kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

EREN DİNKÇİ KİMDİR?

Eren Sami Dinkçi, 13 Aralık 2001 doğumlu olup Bundesliga'da SC Freiburg için forvet veya sağ kanat pozisyonlarında görev yapan bir Alman futbolcudur.

Dinkçi, futbol kariyerine gençlik yıllarında SC Borgfeld'de başladı. Ocak 2019'da Werder Bremen ile 2022'ye kadar sürecek bir sözleşme imzaladı, ancak Temmuz 2019'a kadar SC Borgfeld'de kiralık olarak forma giymeye devam etti. Werder Bremen formasıyla ilk Bundesliga maçına 19 Aralık 2020'de Mainz 05 karşısında çıktı. Maçın 86. dakikasında oyuna giren Dinkçi, 90. dakikada Tahith Chong'un asistinde galibiyet golünü attı ve Bremen'in 1-0'lık zaferini getirdi.

2022 yılına gelindiğinde, Dinkçi, Werder Bremen ile olan sözleşmesini uzattı. 2023-24 sezonunda ise Bundesliga'nın yeni ekiplerinden 1. FC Heidenheim'a kiralık olarak katıldı ve bu sezonda Alphonso Davies ile birlikte saatte 36,41 km hızla Bundesliga'nın en hızlı oyuncuları arasına girdi. Nisan 2024'te Dinkçi'nin, 2024-25 sezonu için SC Freiburg'a transfer olacağı duyuruldu.

EREN DİNKÇİ A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA MI?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 16 Kasım'da Galler ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da toplanan ay-yıldızlıların aday kadrosunda değişikliğe gidildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ferdi Kadıoğlu sol ayak başparmağı eklemindeki kapsül yırtığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılırken, Almanya'nın Freiburg takımında forma giyen Eren Dinkci ile Ümit Milli Takımımızın aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi."