Ebru Dağbaşı kimdir? Olimpiyat atleti olan Ebru Dağbaşı kimdir? Ebru Dağbaşı kaç yaşında, nereli? Ebru Dağbaşı hayatı ve biyografisi

Ebru Dağbaşı , Serbest stil güreşçisidir. 59 kiloda Beşiktaş JK ve millî takım adına müsabakalara katılmaktadır. Katıldığı olimpiyatlarda izleyenlerin dikkatini çeken sporcu Ebru Dağbaşı kimdir? Olimpiyat atleti olan Ebru Dağbaşı kimdir? Ebru Dağbaşı kaç yaşında, nereli? İşte Ebru Dağbaşı hayatı ve biyografisi!

Ebru Dağbaşı kimdir? Ve Olimpiyat atleti olan Ebru Dağbaşı kimdir? Soruları, Serbest stil güreşçisi Ebru Dağbaşı'nın olimpiyatlara katılmasının ardından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Ebru Dağbaşı kimdir? Ebru Dağbaşı kaç yaşında, nereli? İşte Ebru Dağbaşı hayatı ve biyografisi!

EBRU DAĞBAŞI KİMDİR?

Olimpiyat atleti olan Ebru Dağbaşı, 2002 yılında Tokat'ta dünyaya gelmiştir.

İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 59 kiloda Ebru Dağbaşı gümüş madalya kazandı. Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen 2022 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar serbest stil 59 kiloda Dağbaşı, Hintli rakibi Bhagyashree Hanumant Fand'ı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.