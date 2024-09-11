Durukan Şekerleme halka arz oldu mu? Durukan Şekerleme halka arz kaç lot verir? DURKN hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?

Durukan Şekerleme'nin (DURKN) halka arzıyla ilgili detaylar, yatırımcılar tarafından oldukça merak ediliyor. Halka arz edilecek lot sayısı, hangi bankalar aracılığıyla başvuru yapılabileceği ve şirketin katılım endeksine uygunluğu gibi konular, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Durukan Şekerleme halka arz oldu mu? Durukan Şekerleme halka arz kaç lot verir? DURKN hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar...

DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

Durukan Şekerleme, 11-12 Eylül 2024 tarihlerinde halka arz oluyor. Şirket hisse başına 17 TL sabit fiyatla talep toplayacak.

DURUKAN ŞEKERLEME KAÇ LOT VERİR?

300 Bin katılım - 142 Lot (2414 TL).

700 Bin katılım - 61 Lot (1037 TL).

1.1 Milyon katılım - 39 Lot (663 TL).

1.5 Milyon katılım - 29 Lot (493 TL).

1.9 Milyon katılım - 23 Lot (391 TL).

2.3 Milyon katılım - 19 Lot (323 TL).

2.7 Milyon katılım - 16 Lot (272 TL).

3.1 Milyon katılım - 14 Lot (238 TL).

DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Durukan Şekerleme katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.